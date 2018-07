Nem chuva esfria time de Leão

O São Paulo estreou no Campeonato Paulista com goleada sobre o Botafogo por 4 a 0 e a alegria da torcida pode continuar hoje. A diretoria nega, mas é cada vez mais forte nos corredores do Morumbi a informação que o clube vai contratar os atacantes Nilmar, do Villarreal, e Oswaldo, ex-Ceará. "Não temos a intenção de nos desfazer de nenhum jogador (Casemiro poderia ser envolvido na negociação com o Villarreal) e a vinda do Nilmar é uma possibilidade muito remota", tentou disfarçar João Paulo de Jesus Lopes, vice-presidente de futebol.

A chance de ganhar um reforço de seleção brasileira anima os jogadores. "O Nilmar é um grande jogador. Se ele vier, vai nos ajudar, será bem-vindo, mas vou continuar buscando meu espaço", afirmou Fernandinho, que ontem fez uma boa partida.

As principais jogadas de ataque ocorriam pelo seu setor, o lado esquerdo, junto com o lateral Cortês. O Botafogo tentava se defender, mas a pressão do time da casa era grande, principalmente no jogo aéreo. Foi assim que Cícero e Denilson quase marcaram.

Aos 22, Fernandinho fez boa jogada, limpou o marcador e chutou, mas o goleiro Márcio espalmou. Só que pela direita o São Paulo também atacava, com Piris, que cruzou na medida para Luis Fabiano, mas o jogador cabeceou para fora, e com Lucas, que, aos 36 bateu, escanteio e Rhodolfo marcou de cabeça, abrindo o placar. "Este primeiro gol ajudou a tranquilizar o time", disse o zagueiro. Na sequência, Luis Fabiano quase marcou. Aos 42, Fernandinho cruzou e Cícero acertou uma bela cabeçada, fazendo o segundo.

Na etapa final, o ritmo do São Paulo não diminuiu. Aos 11, o estreante Edson Silva pegou o rebote na cobrança de escanteio e fez o terceiro. O time desperdiçou outras chances, mas, aos 29, veio o quarto, em jogada esquisita que o goleiro Márcio acabou colocando para dentro.

Ao apito final, a torcida festejou, mas o capitão Luis Fabiano aproveitou para lembrar que a temporada será longa e que não há motivo para muito oba-oba. "Criamos várias oportunidade, jogamos bem, mas ainda é cedo, foi uma partida só. Precisamos manter a seriedade o ano todo. Temos de conseguir as vitórias também nos momentos decisivos, sem menosprezar qualquer adversário", concluiu.