Nem Pato sabe quando vai estrear

Alexandre Pato chegou ao Corinthians "louco para jogar", como ele bem disse ontem em sua apresentação oficial no CT do Parque Ecológico. E não é para menos, afinal o atacante não entra em campo desde 21 de novembro, quando sentiu uma lesão na coxa esquerda na partida do Milan contra o Anderlecht, pela Copa dos Campeões, e, quase dois meses depois, ainda não está pronto para voltar aos gramados. O problema é que nem o próprio jogador ou o departamento médico alvinegro têm ideia de quando ele poderá jogar.

As incertezas sobre a estreia de Pato são do tamanho da sua contratação, a maior da história do futebol brasileiro - o Corinthians pagará 15 milhões (R$ 40 milhões) ao Milan e, numa futura venda, dará 40% do valor recebido ao atacante.

Pato passou por uma minuciosa bateria de exames na quinta-feira e ainda aguarda os resultados para decidir com o departamento médico do Corinthians a carga de exercícios a que será submetido até reunir as condições ideais para jogar. "Eu já conversei com o Bruno (Mazziotti, fisioterapeuta) e vamos dar continuidade ao trabalho que eu estava fazendo no Milan", comentou o jogador.

Dificilmente Pato estará em campo antes da quinta rodada do Campeonato Paulista, no dia 3 de fevereiro, contra o Oeste, no Pacaembu. A intenção do departamento de futebol é que o atacante faça a estreia diante da torcida e ao lado dos jogadores que participaram do Mundial - eles só retornarão das férias na segunda-feira e, antes de entrar em campo, ainda passarão por um período de treinos físicos. O planejamento está sendo feito em função da Libertadores, em que o time estreará em 20 de fevereiro, contra o San José, na Bolívia.

Toda a preocupação e o cuidado que o Corinthians tem com Pato é por causa do enorme histórico de lesões do atacante. Durante os cinco anos em que atuou no Milan, ele se machucou nada menos do que 24 vezes (veja quadro abaixo). As lesões fizeram o jogador perder valor de mercado e agora ele tenta dar a volta por cima no Corinthians. Em janeiro do ano passado, por exemplo, o Paris Saint-Germain chegou a oferecer € 37 milhões (R$ 100 milhões) pelo atacante.

"Existem fatalidades, momentos em que o jogador pode se machucar, pode ser top, mas estou tranquilo", falou Pato. "Agora é uma nova aventura. Estou em um novo time, campeão do mundo e da Libertadores."

Pato assinou contrato por quatro anos, mas dificilmente cumprirá o acordo até o fim. "O futuro ninguém sabe." Como tem apenas 23 anos, o jogador sabe que se for bem no Corinthians poderá voltar à seleção e, assim, ver as portas do mercado europeu se reabrirem. Para isso, no entanto, ele sabe também que terá de se livrar das lesões.