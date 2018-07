Cesar Cielo bateu na trave na sua segunda tentativa de uma medalha no Mundial de Desportos Aquáticos, em Xangai. O nadador brasileiro, que já venceu os 50 metros borboleta na competição, ficou a apenas um centésimo do pódio nos 100 metros livre, prova em que é recordista, levou bronze na Olimpíada de Pequim (2008) e ouro no último campeonato do mundo, em 2009, em Roma.

Pesou a falta de preparação e o desgaste causado pelo julgamento a que foi submetido na Corte Arbitral do Esporte, dias antes da competição começar, por causa da utilização de furosemida, uma substância proibida pela Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês).

O brasileiro se livrou de pena pesada, sofreu apenas uma advertência, mas não conseguiu recuperar o tempo perdido no processo. Apesar de fazer a virada na frente, perdeu a liderança da prova para o australiano James Magnussen nos metros finais.

"Estou bem satisfeito com a prova, com a atitude que eu tive, coragem e confiança de passar forte. Foi mais ou menos dentro do que eu esperava, acho que eu nadei bem", conformou-se o brasileiro, que terminou a prova em 48s01, bem abaixo da marca do seu recorde mundial (46s91).

O australiano venceu a prova com 47s63, seguido do canadense Brent Hayden (47s95) e do francês William Meynard (48s).

"O pessoal está nadando melhor os 100 metros. É uma prova em que venho tendo dificuldades desde o Pan-Pacífico. Ainda mais agora que esse finalzinho vem pegando", reconheceu o nadador. "Vamos ver o que a gente vai fazer nos treinamentos para os 100 metros livre a partir desta competição."

Cielo ainda vai disputar uma medalha nos 50 metros livre (prova em que detém o recorde mundial de 20s91) e nos revezamentos 4x100 livre e medley. "Agora é focar nas próximas provas. Vou descansar minha perna, que está pesada, e usar a minha velocidade, que está boa, para nadar ainda melhor."

Nasce uma estrela. Apesar de colecionar várias medalhas de ouro na natação em olimpíadas e mundiais, a Austrália não tem tradição em provas de velocidade. Mas James Magnussen mostra que pode mudar este panorama.

O nadador australiano, de apenas 20 anos, ganhou seu primeiro título mundial nos 100 metros livre, uma grande evolução desde o Pan-Pacífico do ano passado, no qual ficou apenas com a 10.ª colocação geral.

No Mundial, Magnussen impressionou. Nas semifinais, marcou o melhor tempo da história dos 100 metros livre sem os polêmicos maiôs, proibidos a partir da última temporada: 47s49.

Deixou o último recordista mundial sem maiôs, o holandês Pieter van der Hoogenband, com seus 47s84, bem para trás.

"É maravilhoso poder ser chamado de campeão mundial", confessou Magnussen. "Nenhum australiano jamais havia vencido esta prova num Mundial e é muito recompensador estar junto com as grandes lendas deste esporte."