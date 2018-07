Nem rodízio de titulares evita lesões em série no Corinthians

Nem mesmo o rodízio de titulares imposto por Tite foi suficiente para evitar uma série de lesões nos principais jogadores do Corinthians.

O caso mais grave aconteceu domingo, com o meia Renato Augusto, na partida contra o Guarani. Uma contusão muscular vai tirá-lo de combate por pelo menos 20 dias, prevê o médico do clube, Guilherme Runco.

Renato Augusto passará por um exame de imagem hoje para definir o grau da lesão. "Foi muscular, mas só depois dos exames vamos definir o tempo de recuperação", afirmou Runco.

Confirmando a previsão do médico, Renato Augusto vai perder os próximos jogos da fase de grupo na Libertadores e corre risco de ficar fora até do primeiro mata-mata caso o time avance às oitavas de final.

A lesão de Cássio não foi grave como a de Renato Augusto, mas o goleiro não enfrenta o Penapolense, amanhã, e é dúvida para o clássico contra o São Paulo, domingo. Cássio machucou o quadril, também diante do Guarani.

Tite lamentou perder dois atletas importantes, apesar dos cuidados que a comissão técnica teve para preservar o elenco. "Seguramos aqueles atletas que têm risco, e mudamos para evitar o que aconteceu hoje (domingo) e mesmo assim elas acontecem."

Alexandre Pato, que não atuou nos últimos três jogos, todos pelo Paulistão, vai continuar fora da equipe amanhã. Seu retorno está confirmado para o clássico contra o São Paulo, último jogo antes do confronto contra o Millonarios, pela Libertadores, dia 3 de abril.

A novidade para a partida contra o Penapolense deve ser o meia Paulinho, que tinha sofrido lesão muscular na coxa. Fábio Santos retorna ao time após cumprir suspensão. Já Douglas fica de fora porque ainda se recupera de lesão muscular.

Três atacantes. Sem Douglas e Renato Augusto, Tite se vê obrigado a voltar a jogar apenas com um meia (Danilo, o único que está 100%). Assim o Corinthians vai ter de atuar com três atacantes, como fez na maior parte do ano passado, com Jorge Henrique, Emerson e Guerrero.

