Nem Rogério Ceni acredita na reação do São Paulo

SÃO PAULO - O São Paulo vive um drama: o time não engrena e, mesmo com a mudança de comando, os resultados não aparecem. Após a derrota para o Atlético-PR, Emerson Leão disse que a equipe tinha feito um segundo tempo "primoroso". Mas seu capitão, o goleiro Rogério Ceni, reconheceu as deficiências. "Faz tempo que a gente não faz nada de primoroso", resumiu.

O desempenho pífio até agora sob o comando de Leão - aproveitamento de 26,6% dos pontos, com uma vitória, um empate e três derrotas, abaixo de Adilson Batista (45,4%) e Paulo César Carpegiani (68,5%) - faz com que a responsabilidade do elenco aumente. Uma grande reformulação no grupo de jogadores deve ser feita ao final do ano.

As esperanças restam, mas Rogério Ceni está vendo as dificuldades de se conseguir os resultados positivos. "Ainda é possível, mas só acredito se vencermos os três jogos. Já não importa mais jogar bem ou mal, temos de vencer."

Em busca de explicações, os jogadores não conseguem entender a fraca campanha na reta final do Brasileirão. "A dificuldade é grande, a equipe está lutando, mas é difícil explicar o que está acontecendo. Precisamos continuar acreditando", disse o atacante Fernandinho.

Mesmo com a curva descendente nas últimas rodadas, a esperança da torcida é que o São Paulo possa vencer no sábado o América-MG, no Morumbi, e depois os dois clássicos, contra o Palmeiras, dia 27, no Pacaembu, e contra o Santos, em 4 de dezembro, provavelmente no Morumbi. "Está difícil, mas temos condições de conquistar essa vaga", afirmou Cícero.