Nem Zico queria enfrentar o Brasil

Acompanhe aqui a partir das 15h30 Iraque x Brasil

Brasil e Iraque fazem hoje, na Suécia, o "jogo dos exilados", confronto que o próprio técnico do time iraquiano, Zico, não poupou críticas. Mas, com a decisão da Fifa de proibir jogos em Bagdá, por falta de segurança, a nação é obrigada a se deslocar para atuar. Já no caso da seleção, a CBF sofre para encontrar adversários que mais atendam os interesses técnicos de Mano Menezes e são os acordos comerciais, em essência, os responsáveis por os jogos serem quase sempre na Europa.

Os dois amistosos - dia 16, o adversário será o Japão -, agora, têm o mérito de corresponder ao desejo da comissão técnica de permitir à seleção trabalhar sem a pressão da torcida brasileira. Ontem, o capitão Thiago Silva criticou o torcedor por exigir apenas goleadas.

O Iraque, sem dinheiro e com um time fraco, percorre o mundo em busca de estádio e adversários. A opção por Malmo se explica pela comunidade de 10 mil iraquianos refugiados residentes na cidade. "Não temos casa. Sempre jogamos sem torcida. Aqui em Malmo será a primeira vez", ironizou Zico.

Mas o treinador criticou a realização do amistoso em razão dos compromissos de seu time. "Saímos de 35 graus no Catar para cinco graus aqui, com dez horas de viagem, e temos de voltar logo para lá a fim de jogar na semana que vem pelas Eliminatórias. Não era o momento."

Zico não foi complacente nem com a seleção brasileira. "Era o adversário que deveria ter feito a viagem. Mas, como é o Brasil…'' O técnico contou que não solicitou jogar contra o time de Mano Menezes. "Pedi País de Gales e me deram o Brasil'', contou.

Na realidade, o evento é um casamento quase perfeito, porém em termos comerciais. O jogo está sendo organizado pela Match World, que saiu em busca de adversários para a seleção, justamente na Europa, onde está a maioria dos jogadores do País.

O presidente da CBF, José Maria Marin, já indicou que gostaria de ver o Brasil jogando mais vezes em casa. Mas admite que não tem poderes para escolher os adversários e o local dos jogos.

A própria agenda da seleção esta semana refletiu a busca por locais que fossem rentáveis para os parceiros. Como resultado, a programação do grupo foi pouco convencional. Impediu até o reconhecimento de campo para o jogo de hoje. A seleção chegou na segunda-feira na Polônia, ficou dois dias e viajou ontem para a Suécia. Hoje, após a partida, volta para a Polônia, onde treina mais três dias e enfrenta o Japão na terça-feira.

Mano Menezes deu a entender que não tinha opções se quisesse aproveitar os dias livres dos jogadores garantidos pela Fifa. "Esse seria o cronograma ideal e vamos tentar aproveitar da melhor maneira possível", disse.

TORCIDA

Thiago Silva, um dos líderes do grupo, não escondeu que preferia disputar as duas partidas no Brasil, justamente para mostrar ao torcedor que não teria motivo para vaiar. "Eu gostaria de jogar no Brasil para poder mudar o pensamento do nosso torcedor", disse.

Ele deixou clara sua insatisfação com a forma pela qual a seleção foi tratada no País. "Para o nosso torcedor, toda vez que a seleção entra em campo tem de golear. No futebol de hoje, você dificilmente vê uma goleada", afirmou. "Todos que trabalham nesse lugar podem ser cobrados, como nós estamos sendo, mas na Europa isso nos incomoda um pouco." O zagueiro foi mais longe. "Ídolos, fenômenos nascem a cada 15 anos. Não é toda hora que vai nascer um Ronaldo, um Bebeto e um Romário", completou.