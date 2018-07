Nenê admite preocupação com retranca de adversários do Vasco na Série B Ciente do favoritismo do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro, Nenê admitiu nesta segunda-feira que a retranca dos adversários vem preocupando o time carioca, que sofreu no sábado contra o Paysandu. Mesmo em casa, o Vasco perdeu por 2 a 0, no segundo tropeço em três jogos.