Nenê, do PSG, está cada vez mais perto O meia Nenê, que joga no PSG, pode ser o primeiro grande reforço do Santos. Fontes ligadas à diretoria confirmam a proposta feita ao jogador de 31 anos, que atuou pelo próprio alvinegro em 2003. O negócio pode ser concretizado nos próximos dias já que Anderson Luiz de Carvalho, o Nenê, desembarca hoje no Brasil para passar as férias.