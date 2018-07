Nenê voltou a jogar no sacrifício O pivô Nenê afirmou que voltou antes de estar totalmente curado de uma fascite plantar (inflamação na sola do pé). Mesmo assim, jogou 20 minutos na noite de quinta-feira, na derrota de seu time, o Washington Wizards, por 101 a 100 diante do Atlanta Hawks. A equipe tem dez derrotas em igual número de jogos. "A lesão ainda está ali, mas tenho coração. Tenho orgulho e confio muito no nosso time", declarou.