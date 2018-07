Neozelandês vence sexta etapa da Volta Ciclística de SP

"Acordei com dor de garganta. No começo do trajeto, fiquei atrás e não tentei nenhuma fuga. Segui no ritmo do pelotão e depois achei uma boa chance para atacar. Foi uma etapa muito difícil e espero que a equipe mantenha os bons resultados", disse o neozelandês, que tem 28 anos e foi campeão mundial júnior em 2000.

Com o 20º lugar na sexta etapa, o brasileiro Flávio Cardoso manteve a liderança na classificação geral da prova, com 14 segundos de vantagem sobre o segundo colocado, Magno Nazaret. Nesta sexta-feira, porém, acontece o percurso mais longo da Volta Ciclística, com 183,7 quilômetros entre Atibaia e Pindamonhangaba.