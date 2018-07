Neto Coruja deve ser a nova aposta do Corinthians

SÃO PAULO - Enquanto se esforça para formular proposta que agrade ao Cruzeiro, para que os mineiros, enfim, liberem Montillo por menos de 15 milhões (R$ 36 milhões), o Corinthians, por meios mais tranquilos, também trabalha para reforçar o elenco com atletas menos badalados, mas com importante função tática.

Após ver Guilherme, da Portuguesa, ficar distante, o campeão brasileiro negocia a contratação do volante Neto Coruja, do Vitória. Aos 24 anos, o atleta é tratado na Bahia como grande revelação do clube rubro-negro.

O jogador é empresariado por Carlos Leite, que possui bom trânsito no Parque São Jorge. Além disso, o gerente de futebol do clube, Edu Gaspar já fez públicos elogios ao volante e admitiu o interesse. O assunto, porém, é tratado com mistério na equipe alvinegra.

"Temos algumas coisas para resolver ainda", disse Leite sobre a chance de Neto Coruja ser anunciado nos próximos dias, como pretende o clube alvinegro.

Um dos facilitadores para o negócio seria a inclusão do meia Eduardo Ramos no acordo. O jogador, que pertence ao Corinthians, mas estava no Náutico, interessa ao Vitória.

Neto Coruja viria para ser o suplente imediato de Ralf e Paulinho, que terão jornada dupla no primeiro semestre, com a disputa do Paulista e da Taça Libertadores. Além disso, os titulares, constantemente sondados pelo exterior, possuem boas chances de aparecer em convocações de Mano Menezes na seleção brasileira em 2012. Os volantes reservas no atual elenco do Corinthians, Bruno Octávio e Moradei, devem ser negociados.