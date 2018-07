Neuer desfalcará Alemanha em amistoso contra a Itália

Neuer, de 30 anos, é titular absoluto da seleção da Alemanha. Sem ele, o favorito para receber uma chance na equipe no amistoso é Marc-Andre ter Stegen, do Barcelona. As outras opções à disposição do técnico Joachim Löw são Bernd Leno e Kevin Trapp.

Além de Neuer, outro possível desfalque da Alemanha diante da Itália é Sami Khedira. Afinal, o volante da Juventus ficou de fora do treinamento desta segunda-feira, na véspera do confronto em Munique entre duas seleções tetracampeões mundiais. Benedikt Höwedes e Jerome Boateng, ambos lesionados, nem foram convocados por Löw, que perdeu Bastian Schweinsteiger durante os treinamentos.

Após ser batida por 3 a 2 para a Inglaterra, depois de abrir 2 a 0 no último sábado, a Alemanha tentará reagir diante de mais um tradicional adversário, além de diminuir os questionamentos sobre a sua força, pois perdeu seis das 16 partidas que disputou depois que foi campeã mundial em 2014.