Nevascas nos Estados Unidos afetam futebol americano

Com 30 centímetros de neve acumulada no chão, a Filadélfia não teve condições de receber o jogo entre Eagles e Vikings no domingo. "Por favor, mantenham-se seguros", chegou a dizer o prefeito da cidade, Michael Nutter, em comunicado aos cidadãos. Assim, a NFL terá uma partida na terça-feira pela primeira vez desde 1946 - o calendário costuma ser de quinta a segunda.

Além do adiamento do jogo na Filadélfia, outras equipes da NFL estão sofrendo com o mau tempo nos Estados Unidos. A delegação do New York Jets, por exemplo, foi obrigada a passar a noite em Chicago após a derrota para o Bears no domingo. Mesma situação viveu o New England Patriots, que não pôde voltar para casa após vitória sobre o Buffalo Bills.

Por enquanto, as outras competições esportivas dos Estados Unidos não estão sendo afetadas pela nevasca, como é o caso da NBA, que conseguiu manter sua programação original de jogos. Mas, como os aeroportos estão enfrentando problemas por causa da neve, algumas equipes estão sofrendo com as viagens para as cidades onde precisam realizar suas partidas.