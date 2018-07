Neve no telhado provoca acidente no 'superestádio'

Depois do acidente, a maioria das entradas do estádio permaneceu fechada e a temperatura interna foi mantida acima da média, para derreter o restante do gelo acumulado. Este foi o quarto dia consecutivo de temperaturas abaixo de zero e com neve caindo constantemente.

O grande dia. Para hoje, a previsão meteorológica indica possibilidade de chuva ou neve - dado que, na prática, pouco importa aos torcedores.

Nem sequer os preços dos ingressos intimidaram os fãs. De acordo com o site StubHub, o valor das entradas - já esgotadas - para setores das arquibancadas variou de US$ 2,1 mil a US$ 8 mil (R$ 3,5 mil a R$ 13,4 mil).

Sem opções, dois torcedores tiveram de investir mais do que o desejado. Um torcedor do Steelers, que vive na Califórnia, pagou US$ 15 mil (R$ 25 mil) por um assento premium à beira do banco de reservas do seu time de coração, enquanto outro foi além: fechou um camarote para 15 pessoas pela bagatela de US$ 73 mil (R$ 122 mil).

Além dos preços dos ingressos, o Cowboys Stadium reúne outros números impressionantes: tem seis níveis de arquibancadas, centenas de camarotes, lojas, praças de alimentação e até obras de arte. E o suprassumo é o telão que, de acordo com a mídia local, é o maior do mundo: com 46 metros de extensão.

