New England Patriots e Los Angeles Rams vencem e decidem o Super Bowl

New England Patriots e Los Angeles Rams vão disputar o Super Bowl, no dia 3 de fevereiro, em Atlanta. As duas equipes garantiram a classificação, neste domingo, no campo do adversário e na prorrogação.

O Patriots, do lendário Tom Brady, ganhou o título da Conferência Americana, ao derrotar o Kansas City Chiefs por 37 a 31, na noite deste domingo. Será a 11ª vez que o time de New England disputa o Super Bowl, o terceiro consecutivo e o quarto nos últimos cinco anos. Em caso de vitória, a equipe vai se igualar ao Pittsburgh Steelers, com seis taças conquistadas.

O Rams superou o New Orleans Saints, por 26 a 23, e ficou com o título da Conferência Nacional (NFC), também neste domingo. Vai ser o quarto Super Bowl da equipe de Los Angeles, que vai tentar a segunda conquista. A primeira foi em 2000, ao bater o Tennessee Titans por 23 a 16.

O Patriots disputou o primeiro Super Bowl em 1986, quando perdeu para o Chicago Bears por 46 a 10. O primeiro título veio em 2002, ao superar o Saint Louis Rams (atual Los Angeles Rams) por 20 a 17.

O Patriots se converteu na terceira equipe da história da NFL a se classificar para o Super Bowl em três anos consecutivos.

Todos os cinco títulos do Patriots foram conquistados com a direção de Bill Belichick. O espetacular quarterback Tom Brady, de 41 anos, chega a sua nona decisão e se torna mais uma vez no jogador mais velho a disputar um Super Bowl.

O Rams, que retorna ao Super Bowl após 17 anos, tem o comando nas mãos do quarterback Jared Goff, de 24 anos, estreante no tradicional jogo.