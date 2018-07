New England Patriots e NY Giants garantem presença no Super Bowl

SÃO FRANCISCO - New England Patriots e New York Giants vão se enfrentar no Super Bowl, a grande final do futebol americano, marcado para acontecer no dia 5 de fevereiro, em Indianápolis, nos Estados Unidos. Os dois times ganharam os títulos de conferência no domingo e se classificaram para a decisão do campeonato, repetindo a temporada de 2007, quando o time de Nova York bateu o rival de Boston e foi o campeão.

Jogando em casa na decisão da Conferência Americana, o Patriots derrotou o Baltimore Ravens por 23 a 20, chegando pela sétima vez na história ao Super Bowl - tem três títulos, conquistados em 2001, 2003 e 2004. Para ganhar, o time do New England contou com a sorte, já que o adversário teve um field goal relativamente fácil de marcar, que poderia levar o jogo para a prorrogação, mas Billy Cundiff errou.

Enquanto isso, o Giants superou a pressão da torcida adversária e ganhou do San Francisco 49ers na prorrogação, por 20 a 17, graças ao field goal decisivo de Lawrence Tynes. Assim, com o título da Conferência Nacional, o time de Nova York vai disputar o Super Bowl pela quinta vez em sua história, em busca do quarto título - já foi campeão da liga de futebol americano em 1986, 1990 e 2007.

O último título de Super Bowl do Giants foi justamente diante do New England, que estava invicto naquela temporada de 2007 e só perdeu na final do campeonato. Por isso, o Patriots, sob o comando do quarterback Tom Brady - marido da supermodelo brasileiro Gisele Bündchen -, vai buscar a revanche diante do rival de Nova York, que tem como principal astro o também quarterback Eli Manning.