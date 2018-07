Newey não abandona Red Bull

O Estado conversou com exclusividade com Newey depois da última investida dos italianos de levá-lo da Inglaterra para a Itália. "Penso que qualquer engenheiro se sente orgulhoso ao ser convidado para trabalhar na Ferrari. Mas estou contente com o meu trabalho aqui (Red Bull) e não me vejo no futuro em outra equipe, para ser sincero", diz o detentor de 8 títulos.

Inevitavelmente a próxima pergunta é por quê? "Vi essa escuderia nascer, participei ativamente de todo o processo de montar a organização que só cresceu desde então, confiaram em mim", falou. "Desenvolvi um sentimento paternalista em relação à Red Bull. E um filho não se abandona", sentenciou. / L.O.