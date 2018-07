Ney deve manter Ganso e Jadson Ney Franco gostou da postura do time contra o São Bernardo e promete repetir a dose diante do Bragantino, amanhã. Com isso, o sistema 4-4-2, com Ganso e Jadson, deve ser mantido. "A tendência é essa. Jogamos com a bola no pé, marcamos bem e tivemos uma vitória convincente. Desta forma existe a possibilidade de o Ganso atuar junto com o Jadson", diz o treinador.