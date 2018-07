Para o vice-presidente de futebol João Paulo de Jesus Lopes, o trabalho do treinador tem de ser avaliado em sua totalidade.

"Ele ganhou um título internacional e foi o melhor no segundo turno do Brasileirão com o São Paulo. Nossa avaliação é positiva, e nem chegamos a discutir a hipótese de substituição do técnico", cortando os rumores sobre o interesse do clube em contratar Mano Menezes ou Muricy Ramalho. / P.F.