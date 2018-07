Ney Franco espera poder colaborador com a seleção olímpica SÃO PAULO - O Brasil deve boa parte da classificação do futebol masculino à Olimpíada a Ney Franco. Coordenador das categorias de base da seleção, ele foi o técnico da equipe que conquistou, no início do ano passado, o título sul-americano sub-20 e a consequente vaga nos Jogos. Ney, porém, não estará no comando em Londres, nem sabe ainda qual (e se) função exercerá no time olímpico.