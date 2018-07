Ney Franco não deve ganhar mais atacantes no São Paulo

SÃO PAULO - Ney Franco pediu, mas não deve ganhar mais um atacante para começar a temporada. Quem diz é o presidente Juvenal Juvêncio, que não vê nenhuma alternativa imediata à negociação fracassada de Eduardo Vargas, que esteve muito perto do Morumbi e acabou fechando com o Grêmio. O treinador gostaria de pelo menos mais uma opção de velocidade para o setor ofensivo para poder reeditar o sistema de jogo do ano passado, mas por ora precisará se conformar com o que tem à disposição.

Juvenal era um dos maiores entusiastas da contratação de Vargas por causa de suas semelhanças com o estilo de jogo de Lucas e foi o último a desistir da negociação com o Napoli e com o chileno . Ele tinha certeza do êxito e agora admite não ter parâmetros para procurar um novo nome. "Não vemos a curtíssimo prazo um substituto para o Vargas. Claro que vamos olhar, continuar procurando, mas não vejo", afirmou. Juvenal e o diretor de futebol Adalberto Baptista já pediram a Ney Franco uma lista com opções de interesse; a relação ainda está sendo formulada.

Roupa nova. O São Paulo divulgou ontem o novo uniforme para a temporada 2013. A coleção é a primeira da parceria com a Penalty, que assinou contrato até 2015. As camisas de jogo relembram os modelos da época do bicampeonato mundial, quando o Tricolor também vestia uniformes da empresa. "É o maior acordo da história do São Paulo", comemorou o vice de Comunicação e Marketing, Júlio Casares.