Neymar admite: 'Fomos de ruim a pior'

"Ninguém aqui foi mais ou menos, foi de ruim para pior", afirmou. "Nosso time não pode dar esse mole jogando fora de casa."

Muricy Ramalho também criticou a postura do time na derrota em Campinas. Para ele, o Santos não entrou a "100 km/h" como deve ser. "A Ponte teve muito mais fome que a gente, não tem muita explicação não."

Felipe Anderson disse que foi umas "piores apresentações do Santos" no Campeonato Brasileiro. Mas também reconheceu que a Ponte soube neutralizar os pontos fortes do time. "A equipe deles marcou muito bem e foi feliz na partida."

A derrota para a Ponte Preta em Campinas quebrou uma invencibilidade de cinco jogos do time de Muricy Ramalho no Campeonato Brasileiro.

A última derrota havia sido há um mês contra a Portuguesa (3 a 1) no Pacaembu, e o Santos vinha de bons resultados diante de equipes mais bem colocadas, como empates com Grêmio, Internacional e Atlético e vitórias contra Botafogo e Vasco.

O Santos volta a campo diante do Náutico na quinta-feira. O mando do jogo será seu, mas a Vila Belmiro, por ora, está interditada em função de uma ambulância não ter conseguido entrar em campo para atendimento na partida contra a Atlético. O clube, no entanto, aguarda vistoria hoje para poder usar o estádio.