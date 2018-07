Neymar anuncia a chegada de herdeiro

ESPECIAL PARA O ESTADO / SANTOS

O garoto Neymar, de 19 anos, anunciou ontem que vai ser pai. Ele divulgou a informação em seu site. "No começo foi um baque forte, mas como a minha família e a dela já estão sabendo, estou mais tranquilo. Agora é esperar que a criança venha com saúde e depois é criá-la", disse o atacante santista, que fez aniversário em fevereiro.

Eduardo Musa, que gerencia a carreira do atleta, não quis adiantar se Neymar vai se casar com a mãe de seu filho, que é menor de idade. "Tudo o que tínhamos para falar sobre isso é o que está na nota divulgada no site. Esse é um assunto de família e qualquer coisa mais que for divulgado será invasão de privacidade", disse.

Na nota, Neymar afirma que a identidade da mãe da criança será preservada, conforme acordo. "As duas famílias já conversaram e estão prontas a nos ajudar a trazer o bebê ao mundo, dando a ele toda a assistência necessária e a melhor estrutura possível", diz Neymar. "Em comum acordo, decidimos preservar o nome da mãe. Esta medida visa a dar tranquilidade a ela durante os próximos meses, evitando sua exposição de forma desnecessária e garantindo, principalmente, a privacidade da criança, que nascerá daqui a alguns meses."

Neymar soube no último dia 5 que seria pai. Após entendimento entre as famílias ficou estabelecido que, para evitar especulações, o fato seria divulgado só após a decisão do Campeonato Paulista, entre Santos e Corinthians, domingo, na Vila Belmiro. Mas como a notícia de que Neymar tinha engravidado uma menor se espalhava pela cidade, sua assessoria decidiu divulgar a nota para evitar distorções.

"Papai chegou". Apesar do sigilo verificado entre familiares e dirigentes do Santos em torno do assunto, consta que a futura mãe seria uma jovem de 17 anos que, como Neymar, acompanha os cultos de uma igreja pentecostal, em São Vicente.

Ela ficou grávida em dezembro e ainda não se sabe se vai dar à luz a um menino ou uma menina. Ao receber a notícia, por meio de seu pai, Neymar da Silva Santos, o xodó santista teria confirmado a relação. "Madson (ex-Santos e hoje no Atlético-PR) vai tirar um sarro de mim. Quando o filho dele nasceu, eu brincava, falando toda hora "o papai chegou". Agora "o papai chegou" vai ser para mim", concluiu Neymar.

Árbitro da decisão

A FPF sorteou o árbitro da final do Paulista. Luiz Flávio de Oliveira apita Santos x Corinthians, domingo, na Vila. Os auxiliares são David Botelho Barbosa e Tatiane Sacilotti dos Santos Camargo.