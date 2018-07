Neymar apela para acupuntura contra as dores

Muricy Ramalho está preocupado com o festival de pancadaria que Neymar vem sofrendo nos últimos jogos. "Ainda vão quebrar o menino", alertou o treinador do Santos, logo após a vitória (2 a 0) diante do Comercial, quarta-feira. Ele está preocupado com a possível perda de Neymar por lesão mais grave. Enquanto isso, o craque procura alternativas para aliviar os efeitos dos pontapés. Ontem, se submeteu a um tratamento de acupuntura.

"Estão batendo demais e a juizada está deixando (os adversários usarem de violência). Uma hora, ele não vai aguentar. Os caras (marcadores) não visam a bola e sim o jogador", diz Muricy.

Das 21 faltas cometidas pelo Comercial, 10 foram em Neymar. Para o treinador, o que ocorre é a troca de jogadores para fazer falta no craque, com o intuito de evitar o segundo cartão amarelo ou o vermelho direto. "Estão fazendo revezamento para bater", acusa o treinador. "Se o Brasil tem alguma chance de ganhar a Copa de 2014 é com Neymar em campo. Então, temos que proteger esse jogador."

Ao sair de campo quarta-feira à noite, Neymar admitiu estar com dores. "Estou todo dolorido, o cara me pegou ali, mas dá para estar inteiro no próximo jogo. Mas não estou cansado por isso, sou jovem, tenho 20 anos".

Ontem à tarde, ele apareceu no CT Rei Pelé para fazer o treino regenerativo. O garoto não sofreu lesão no jogo, mas passou por um procedimento de recuperação chamado de agulhamento seco, com aplicação de agulhas na coxa esquerda, em razão de dores e de uma pequena contratura. Depois da sessão de recuperação, Neymar postou duas fotos no seu Twitter, mostrando as agulhas colocadas na coxa.

O fisioterapeuta Rafael Martini explicou que o método também é utilizado em outros jogadores. "Essa técnica da acupuntura está sendo usada há algum tempo, é um recurso a mais para aliviar a dor dos atletas por conta de traumas. É o Dry Needling (agulhamento seco), aplicado no ponto doloroso do trauma. Trata-se de um recurso a mais para diminuir a dor."

Martini disse que Neymar foi o único jogador a passar pelo procedimento ontem e que também fez tratamento com gelo, mas que está em condições para treinar hoje e jogar amanhã.