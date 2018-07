Neymar, atração solitária na Vila

A presença de Neymar salva o jogo entre Santos e Náutico, hoje, às 21 horas, na Vila Belmiro. Com o melhor atacante das Américas em campo, sempre há esperança de gols, de bom espetáculo e de grandes lances, mesmo quando até os três pontos têm valor quase simbólico, já que os dois times não têm mais aspirações no Brasileiro - os paulistas têm 42 pontos e os pernambucanos, 41.

Foi assim na última apresentação de Neymar na Vila Belmiro, na semana passada, quando brindou o torcedor com um dos mais belos gols de sua ainda curta carreira, no empate por 2 a 2 contra o Atlético-MG.

O jogo será apenas o 13.º de Neymar no Brasileiro, o que explica, em parte, o fato de os santistas terem somado apenas 42 pontos em 96 disputados. Os números recentes, porém, mostram o contrário. Sem a sua principal estrela, o Santos bateu o Botafogo, no Rio, e o Vasco, na Vila Belmiro; com ele, empatou com o Atlético-MG, também na Vila, e perdeu da Ponte Preta, em Campinas.

É preciso levar em conta que diante da Ponte Preta o time inteiro jogou mal e que contra o Atlético-MG o show de Neymar foi prejudicado pela longa paralisação do jogo, até que o zagueiro Rafael Marques, que se machucou, pudesse ser retirado do campo.

A dificuldade que Muricy Ramalho tem enfrentado é manter os jogadores interessados no Brasileiro, após Fluminense e Atlético-MG terem disparado na classificação e com o aumento da distância para os integrantes do G-4.

Nem mesmo o seu repetido aviso de que a maioria está sendo avaliada para a formação do grupo de 2013 tem dado resultado. A esperança do treinador é que a presença de Neymar contagie os companheiros.

Felipe Anderson, que aos poucos vai ocupando o espaço deixado por Ganso, é exceção. Desde que passou a ter acompanhamento mais constante da psicóloga do clube e sentiu que o caminho está aberto para ele, vem subindo de produção. "Estou trabalhando com disposição para ganhar a posição. Ainda me falta um pouco de maturidade e de malandragem em alguns momentos, mas isso virá com o tempo'', disse o meia.

Felipe não nega que para ser o novo armador do time terá de passar por adaptação. "Não posso pensar em partir para o ataque sempre que recebo a bola. O que Muricy me pede é para parar a bola, tocá-la para o lado ou para trás e esperar pelo momento certo de fazer o passe. Acho que já melhorei e penso em chegar lá o mais rápido possível.''

O Náutico não terá o goleiro Felipe, que pertence ao Santos. Gideão será o goleiro e o ataque terá Kieza e Araújo. No meio, Elicarlos volta ao time.