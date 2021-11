Neymar, Chapecoense... Mundo do esporte lamenta morte de Marília Mendonça

A Chapecoense, clube que disputa a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, divulgou uma mensagem na tarde desta sexta-feira se solidarizando com a morte da cantora Marília Mendonça. A aeronave da artista caiu no interior de Minas Gerais, onde ela tinha um show marcado para esta noite. Cinco pessoas morreram.

O clube catarinense também passou por uma tragédia. Em novembro de 2016, um avião que transportava a equipe para a final da Copa Sul-Americana caiu na Colômbia, vitimando 71 pessoas. Os jogadores Jackson Follmann, Alan Ruschel, Neto, o jornalista Rafael Henzel e os tripulantes Erwin Tumiri e Ximena Suárez foram os únicos sobrevivente.

Em suas redes sociais, a Chapecoense se manifestou: "Um turbilhão de sentimentos toma o nosso coração quando tragédias como essa acontecem. Diante de tamanha dor, expressamos a nossa solidariedade e desejamos aos familiares e amigos da cantora Marília Mendonça e demais vítimas força e resiliência. Nossas orações estão com vocês."

O mundo esportivo se solidarizou e decretou luto. A Confederação Brasileira de Basquete também usou de seus perfis na internet para se manifestar. "Nossos sentimentos pela sua partida e dos demais integrantes da equipe", escreveu.

Presença certa nos fones das #NossasSeleções com o seu sertanejo, Marília Mendonça era um furacão no palco! Nossos sentimentos pela sua partida e dos demais integrantes da equipe em acidente aéreo em MG. Nossos pêsames. pic.twitter.com/88AhjiATVs — Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) November 5, 2021

Fã de sertanejo e craque da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain, Neymar também se mostrou impactado com a notícia.

Me recuso acreditar, me recuso — Neymar Jr (@neymarjr) November 5, 2021

Confira outras reações do mundo esportivo sobre a morte da cantora Marília Mendonça:

O Botafogo lamenta a morte da cantora Marília Mendonça e das demais vítimas envolvidas no acidente aéreo desta tarde. O Clube presta solidariedade aos familiares, amigos e fãs neste momento de dor. pic.twitter.com/3bVCvrFM3z — Botafogo F.R. (@Botafogo) November 5, 2021

É com pesar que recebemos a notícia do falecimento da cantora Marília Mendonça. Uma referência para a música brasileira, que já teve suas canções tocadas em estádios, vestiários, pós-jogos e embalou muitos momentos. Muita força aos familiares, amigos e fãs. — Sport Club do Recife (@sportrecife) November 5, 2021

O CRF lamenta também as outras quatro mortes do voo que vitimou a cantora. Muita força aos amigos e familiares neste momento. — Flamengo (@Flamengo) November 5, 2021

O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento da cantora Marília Mendonça. Desejamos muita força aos amigos, familiares e fãs espalhados por todo o mundo. — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 5, 2021

O Ceará SC deseja força para todos os familiares, amigos e fãs da cantora Marília Mendonça. Desejamos conforto também para todos os familiares e amigos de todas as vítimas do acidente. Marília tinha carinho especial pelo nosso estado e os cearenses por ela. Descanse em paz. pic.twitter.com/H6C4glXXft — Ceará Sporting Club #NuncaAbandonar (@CearaSC) November 5, 2021

O Santos FC lamenta profundamente o falecimento da cantora Marília Mendonça. Nossos sentimentos aos familiares, amigos e fãs da artista, que conquistou o Brasil e merecia todo o amor e sucesso que ganhou durante a sua carreira. Descanse em paz, Rainha. Obrigado por tudo! pic.twitter.com/oaKsg8nhbV — Santos Futebol Clube (@SantosFC) November 5, 2021

Lamentamos profundamente a tragédia ocorrida na tarde de hoje, em Minas Gerais. Nossos sentimentos aos familiares e amigos da cantora Marília Mendonça e demais vítimas deste terrível acidente aéreo. — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) November 5, 2021

O Esporte Clube Juventude lamenta profundamente a morte da cantora Marília Mendonça. Muita força aos familiares, amigos e fãs. Descanse em paz — E.C. Juventude (@ECJuventude) November 5, 2021

Lamentamos profundamente o falecimento da talentosa cantora e compositora Marília Mendonça. Nossos pêsames aos familiares, amigos e fãs neste momento tão triste. Que Deus possa confortar os corações! Descanse em paz. Divulgação/G1 pic.twitter.com/KKX2q1tJ29 — Cruzeiro (@Cruzeiro) November 5, 2021

Com imensa tristeza recebemos a notícia do falecimento da cantora Marília Mendonça e outros 4 ocupantes da aeronave, em Caratinga. Desejamos força aos fãs, amigos e familiares. pic.twitter.com/qZwttBQOIt — São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 5, 2021