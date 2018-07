Neymar comemora golaço e reclama dos pontapés

Neymar deixou o cansaço de lado, voltou a dar show e marcou um dos mais belos gols de sua carreira, quarta-feira à noite, na Vila Belmiro, no empate por 2 a 2 com o Atlético-MG. Foi a maneira escolhida por ele para deixar marcado na história o seu 200.º jogo com a camisa do Santos e o terceiro gol - os outros dois foram pela seleção brasileira na manhã de terça-feira, contra o Japão - num intervalo de menos de 40 horas, com uma longa viagem de avião no meio.

Ontem, ele exibiu uma foto de suas canelas marcadas com cortes no Twitter. "Há 200 jogos pelo Santos que minhas canelas saem assim, rabiscadas... Não tá fácil, viu!", postou Neymar.

E, na comemoração por ter vencido a disputa com Ronaldinho Gaúcho, o craque repetiu que não vai embora do Brasil antes da Copa de 2014.

"A DIS pode até ter parte dos meus direitos, como vocês sabem, mas não tem a responsabilidade da minha vida. Quem toma conta da minha vida é o meu pai. A partir do momento que vocês ouvirem da minha boca ou da boca do meu pai que eu vou sair, aí podem passar a acreditar'', disse Neymar. "Sempre tem boatos, e eu sempre falando não e que vou ficar. E vocês sempre falam que vou sair. Então, por favor, gente, acreditem na minha palavra pelo menos uma vez'', completou, em tom de apelo.

Neymar rebateu a declaração de Roberto Moreno, dirigente da DIS, em entrevista recente à Rádio Jovem Pan, de que ele vai embora no primeiro semestre de 2013 para o Barcelona. E, mais uma vez, demonstrou estar feliz no Santos e que não vê necessidade de ir para o futebol europeu porque a Copa será no Brasil.

O fim de semana será de folga para Neymar. Ele foi suspenso por dois jogos por ter dado um pisão em Pará, na partida entre Grêmio e Santos, e não joga contra a Ponte Preta, domingo, em Campinas. / S.F.