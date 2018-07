Neymar dá susto, mas pega peruanos hoje no Pacaembu

Neymar deu um susto no final do rachão de ontem à tarde, no CT Rei Pelé, enquanto Muricy Ramalho dava coletiva na sala de entrevistas. Ao tentar tocar a bola, o atacante ficou com o pé esquerdo preso na grama, caiu no campo gritando de dor e teve de ser atendido pelo médico Maurício Zenaide. Embora tivesse saído mancando e amparado pelo médico, o atacante está escalado para enfrentar o Juan Aurich, hoje às 22 horas, no Pacaembu. A informação do clube foi de que não houve contusão.

O jogo de hoje à noite será o primeiro do Santos em 2012 no palco da conquista de sua terceira edição da Libertadores no ano passado. Henrique, que era dúvida, recuperou-se de luxação no dedão do pé esquerdo e entrará no lugar de Adriano. O time está descansado e vai jogar completo.

Os jogadores querem devolver em gols a violência que a equipe sofreu na vitória por 3 a 1, em Chiclayo, no Peru. Se ganhar hoje, o Santos ficará perto da classificação para as oitavas de final da competição e, se golear, aumentará as possibilidades de terminar a fase em primeiro do Grupo 1.

Após o jogo no Peru, o técnico Muricy Ramalho ficou revoltado com o elevado número de faltas, algumas violentas, cometidas pelos peruanos e também lamentou as péssimas condições do campo - de grama sintética -, que impediu que o time desenvolvesse seu melhor futebol.

Mas, ontem, Muricy demonstrou respeito pelo adversário, lembrando que o Aurich ganhou por 1 a 0 no fim de semana pelo Campeonato Peruano. "A gente não se engana. O adversário vem para dificultar e vamos ter de jogar com inteligência, sabendo que vamos sofrer contra-ataques", disse.

No Peru, Neymar sentiu a dura marcação, o excesso de faltas e teve atuação discreta. Diante do São Paulo, também não brilhou, então, a expectativa é que faça a diferença hoje. Em relação ao time que perdeu do São Paulo, o Santos terá o retorno de Juan no lugar de Paulo Henrique.