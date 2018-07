Neymar deve forçar o amarelo na partida contra a Ponte Preta

SANTOS - O Santos não admite abertamente, mas a prática é recorrente e Neymar deve forçar o terceiro cartão amarelo no jogo de hoje à noite, contra a Ponte Preta, na Arena Barueri, para cumprir suspensão na quarta-feira, diante do Guarani, em Campinas.

Após a partida de hoje, o craque vai se apresentar, ao lado de Rafael e Paulo Henrique Ganso, à seleção brasileira para participar do amistoso de terça-feira contra a Bósnia, em St. Gallen, na Suíça. Neymar já iria desfalcar a equipe santista no meio da semana. Por isso, deve provocar o terceiro amarelo contra a Ponte para cumprir a suspensão diante do Guarani e voltar "zerado" no clássico contra o Corinthians, domingo, na reabertura da Vila Belmiro.

No ano passado, Neymar recebeu 18 cartões amarelos e dois vermelhos nos 45 jogos que disputou pelo Santos. Foram quatro amarelos no Campeonato Paulista e mais nove e um vermelho no Brasileiro. Na Copa Libertadores foi expulso uma vez - diante do Colo-Colo, do Chile, na Vila Belmiro, pelo uso de máscara com a sua cara - e recebeu cinco amarelos.

Nas competições da Conmebol não há suspensão por soma de cartões amarelos. Em algumas oportunidades, ele já forçou ostensivamente o amarelo para cumprir suspensão enquanto servia a seleção brasileira.

Truculência

Diante da enorme quantidade de faltas violentas que Neymar tem recebido nos últimos jogos do Estadual, o Santos está preparando um DVD com os lances para enviar às autoridades esportivas.

A ideia é mandar o material à Federação Paulista, à Conmebol e à Fifa. As equipes adversárias do Santos usam o artifício do rodízio entres seus jogadores para marcar e cometer faltas no jogador. Desta forma, vários deles levam o cartão amarelo, mas escapam da expulsão. Um dos objetivos do DVD é alertar os árbitros sobre essa estratégia.