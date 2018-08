Ao lado dos 'parças', Neymar viaja para se reunir com elenco do PSG

Neymar já está a caminho da China para se juntar ao elenco do Paris Saint-Germain. Na manhã desta quarta-feira, o atacante postou uma foto ao lado de dois amigos dentro do avião, junto com emojis do transporte aéreo e a bandeira do país asiático. O jogador deve se juntar ao elenco após um período maior de férias por conta da disputa da Copa do Mundo da Rússia.

Neymar é esperado em Shenzhen, na China, onde o campeão francês enfrentará o Monaco, sábado, às 9h (de Brasília), pela Supercopa da França.

Contudo, o seu aproveitamento no primeiro jogo oficial do clube na temporada é incerto. Ele não atua pelo Paris Saint-Germain desde 25 de fevereiro, quando sofreu uma fatura no quinto metatarso do pé direito.

Em entrevista coletiva concedida na última segunda-feira, o novo técnico do Paris Saint-Germains, o alemão Thomas Tuchel avisou que Neymar é aguardado “desde o primeiro dia”. Pelo Campeonato Francês, o clube faz seu primeiro jogo no dia 12, contra o Caen.

Recentemente, Neymar se envolveu em polêmica após comercial que protagonizou repercutir mal. O vídeo foi ao ar no domingo, patrocinado pela marca de barbeadores Gilette, e tinha a intenção de ser um pedido de desculpas e recuperar a imagem do craque após a Copa do Mundo. Entretanto, a peça publicitária não foi bem aceita e se tornou combustível para mais críticas e piadas com Neymar.