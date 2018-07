Neymar dita a moda

Não é só nos gramados que Neymar é apontado como a grande estrela do futebol brasileiro no momento. O atacante santista teve participação destacada na cerimônia do sorteio das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014. Ao lado de Cafu, o capitão do pentacampeonato, Neymar foi apresentado no evento, transmitido para mais de 200 países, como o jogador que dita as regras de moda das crianças brasileiras, sobretudo no penteado, e auxiliou no sorteio dos grupos africanos.

Durante a semana, dirigentes europeus e até mesmo astros do futebol do Velho Continente demonstravam ter pouca informação quanto ao craque do Santos. É bem verdade que a decepcionante participação brasileira na Copa América da Argentina colaborou para isso. "Não conheço o Neymar. Nunca o vi jogar, mas sei que querem e vão pagar muito dinheiro por ele", afirmou o presidente da União das Associações de Futebol da Europa (Uefa), Michel Platini.

A situação mudou um pouco após a partida entre Santos e Flamengo, disputada da quarta-feira, que terminou com vitória rubro-negra por 5 a 4.

O jogo, considerado um dos mais espetaculares da história do Campeonato Brasileiro, teve repercussão inevitável entre os estrangeiros que estavam no País para acompanhar o sorteio das Eliminatórias.

Ao lado de Ronaldinho Gaúcho - esse, sim, figura fácil nas discussões e rodas de bate papo gringas -, Neymar foi o destaque da partida. "Já tinha ouvido falar nele, principalmente depois que começaram a circular pela Europa notícias relativas ao interesse do Chelsea e, agora, de clubes espanhóis na contratação desse atleta", analisou o técnico italiano e comandante da seleção inglesa, Fábio Capello. "E agora a gente percebe que aqui no Brasil vocês só falam dele (Neymar). E como vocês (brasileiros) entendem bastante desse assunto (revelar jogadores) a gente precisa prestar atenção."

Dupla dinâmica. Quem também foi escalado para participar do time que protagonizou a festa de ontem foi Paulo Henrique Ganso. O meia apareceu de última hora entre os convidados da organização, ajudou no sorteio dos grupos da Europa e mostrou, pelo menos no discurso, personalidade para assumir a camisa que um dia foi de Pelé.

"Espero conquistar com essa camisa tudo o que o maior jogador de todos os tempos conquistou", afirmou Ganso, apontando para Pelé, que estava na plateia.

A confiança demonstrada por Ganso tem explicação. Não é novidade para o garoto de 21 anos assumir a camisa que um dia foi usada por Pelé. No time do Santos, ele também joga com o 10 nas costas.