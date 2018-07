Neymar diz lidar bem com pressão e não ligar para jejum na seleção

BRASÍLIA - Estrela da seleção brasileira na Copa das Confederações, Neymar concedeu nesta quinta-feira a sua primeira entrevista coletiva desde que o grupo se reuniu, há duas semanas e meia. O jogador falou por bastante tempo com os jornalistas em Brasília, não fugiu de nenhuma pergunta, mas como de costume foi muito cauteloso.

O jogador foi bombardeado de perguntas sobre a sua responsabilidade por jogar bem e comandar uma campanha vitoriosa num torneio oficial diante da torcida brasileira. Ele garantiu que lida bem com tamanha pressão.

"Sei que tem a cobrança. Estou com a cabeça tranquila. Eu me cobro todos os dias para treinar melhor, para jogar melhor, e nunca acho que está bom. Quero sempre mais", garantiu Neymar.

Falando com a voz pausada, sem perder a tranquilidade em nenhum momento, o craque exaltou exatamente a sua capacidade de se manter sereno mesmo em situações adversas. "Deus me deu um dom (de jogar futebol) e outro, o de ter muita paciência também. Sou um cara tranquilo, não ligo muito para pressão."

Sem marcar gols há nove jogos (o último foi no distante amistoso contra o Chile, no dia 24 de abril), Neymar assegura também que o jejum de gols não o incomoda. "Isso não significa nada. Não é isso que vai determinar alguma cosia. É claro que quero fazer gols e vou trabalhar para isso todo dia, como tenho trabalhado", lembrou o jogador.

Em resposta às críticas de rende melhor no Santos do que na seleção, onde nunca foi o craque que pleiteia ser o melhor do mundo, Neymar procurou argumentos para mostrar que são situações diferentes. "Cheguei na seleção pelo que fiz no Santos", recordou. "O que acontece é que a gente junta jogadores de características diferentes. Uma coisa é pelo Santos pegar times brasileiros e outra pela seleção pegar seleções de outros países que têm outro modo de jogar."