Neymar diz que não é cai-cai e reclama de 'apanhar muito'

ESPECIAL PARA O ESTADO

SANTOS

Neymar usou de ironia para se defender da acusação de adversários de que, desde a conquista do Campeonato Paulista, se tornou um jogador cai-cai (que simula faltas). A pressão sobre o atacante aumentou após o jogo contra o Ceará, domingo, quando foi desarmado sem que o marcador cometesse a falta mas, mesmo assim, o juiz marcou pênalti. "Não dou trela para o que estão falando. Se o adversário não encostar em mim, eu não caio. Se caio é porque fui tocado. E se cair sem ser tocado é porque estou com problema nas pernas."

O técnico do Grêmio, Silas, não deixou passar a oportunidade de pressionar o juiz Marcelo de Lima Henrique, que vai apitar o jogo de amanhã à noite, na Vila Belmiro, para as possíveis encenações do xodó santista. "Quando o adversário me toca, fico desequilibrado. Venho apanhando bastante, mas, fazer o que? Faz parte. A minha preocupação é continuar fazendo gols e tenho certeza de que vamos vencer", afirma Neymar.

E o Santos vai precisar muito do futebol do atacante para derrotar o Grêmio, passar às finais da Copa do Brasil e afastar o clima de crise que começa a rondar o clube em razão de uma sequencia negativa de resultados. A confiança santista está abalada porque o time caiu de produção no momento em que mais precisava manter a regularidade. Desde o fechamento do mês de abril, com a derrota por 3 a 2 contra o Atlético-MG, no Mineirão, o Santos deixou de ser o time que só vencia e agora está há três partidas sem ganhar.