Neymar e André homenageiam o ausente Madson Neymar e André fizeram dois dos três gols do Santos e ofereceram seus feitos ao amigo Madson, que segue fora da equipe. Os três e mais Paulo Henrique Ganso foram punidos pelo técnico Dorival Júnior por terem chegado atrasados na concentração antes do jogo contra o Atlético-GO, no fim de semana. "A vitória vai para ele (Madson), que sempre nos ajuda muito", disse André, autor do terceiro gol. "O meu gol vai para o Madson", comentou Neymar, que deu um susto na torcida santista, ao cair de mau jeito no fim da primeira etapa e sentiu dores no ombro direito. Ao final do jogo estava com proteção no local, mas não deve ser problema para o clássico contra o Corinthians.