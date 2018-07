Neymar e Ganso esperam repetir a dose

ST. GALLEN - O frio e o desentrosamento, além da Bósnia, serão os adversários do Brasil no amistoso de amanhã, em St. Gallen, na Suíça. A preparação para o amistoso que abre a temporada começou na noite de ontem, quando os primeiros cinco jogadores do elenco - Neymar, Ganso, Rafael, Leandro Damião e Ronaldinho, além do técnico Mano Menezes - chegaram à concentração. Só hoje os demais convocados se reúnem para o único treinamento da equipe, a ser realizado sob uma temperatura de zero grau e com risco de neve.

Os primeiros a chegar ontem ao Hotel Säntispark, em St. Gallen, a 80 quilômetros de Zurique, foram Neymar, Ganso, Rafael, liberados após jogarem no sábado pelo Santos, e Damião, sem compromisso pelo Inter. Duas horas depois, foi a vez de Ronaldinho e de Mano enfrentarem o frio. Nas ruas da cidade, a neve acumulava nas calçadas e a previsão era de mais ao longo desta segunda-feira, quando os jogadores que participaram dos jogos do domingo e os vindos dos clubes europeus se juntam à delegação, comandada por Andrés Sanchez.

Na chegada, o Neymar não fez comentários sobre a Bósnia. O adversário mais comentado foi a temperatura. "Esse frio todo eu não esperava. Nunca joguei na neve. Com frio, já, e é muito ruim", brincou, ressaltando que seu objetivo é começar bem o ano dos Jogos Olímpicos de Londres e buscar no meio do ano o troféu que o futebol brasileiro ainda não tem. Satisfeito com a atuação de sábado, ele comemorou sua atuação na goleada(6 a 1) do Santos contra a Ponte e disse que espera repetir a performance ao lado de Ganso pela seleção. "O Ganso sempre bem é bom demais. Quando ele está bem não tem para ninguém", disse.