Neymar é o jogador mais rápido do Barcelona, diz estudo

Depois de ter completado o 100º gol pelo Barcelona e acumular atuações que o tornam o principal candidato a suceder Lionel Messi, Neymar também está em grande forma física. O camisa 11 é o jogador mais rápido do Barcelona na temporada, de acordo com estudo publicado pelo jornal espanhol Marca. Na partida diante do Sporting Gijón, pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol, por exemplo, o brasileiro atingiu a marca de 34,84 km/h. Sua média é de quase 33 km/h, considerando-se os picos em todos os jogos do Campeonato Espanhol. Sua marca mais baixa foi 30,24 km/h.

O segundo jogador mais rápido do Barcelona é o ao zagueiro Jérémy Mathieu (34,25 km/h) - só ele e Neymar superaram os 34 km/h. Os jogadores de defesa são os que mais se aproximam da velocidade de Neymar. Entre os cinco mais rápidos, quatro defensores estão próximos ao brasileiro. Nenhum outro jogador conseguiu atingir os 34 km/h. Os parceiros de Neymar no ataque conhecido como MSN estão bem atrás. O uruguaio Luis Suárez é o 11º no ranking com 32,86 km/h, enquanto o argentino Lionel Messi aparece em 13º lugar, com 32,27 km/h.

Veja a lista de velocidades do Barcelona:

1 - Neymar - 34,84 km/h

2 - Mathieu - 34,25 km/h

3 - Aleix Vidal - 33,8 km/h

4 - Mascherano - 33,71 km/h

5 - Jordi Alba - 33,67 km/h

6 - Busquets - 33,64 km/h

7 - Piqué - 33,52 km/h

8 - Sergi Roberto - 33,51 km/h

9 - Alcácer - 33,4 km/h

10 - Umtiti - 33,01 km/h

11 - Suárez - 32,86 km/h

12 - André Gomes - 32,73 km/h

13 - Messi - 32,27 km/h

14 - Digne - 32,21 km/h

15 - Denis Suárez - 32,18 km/h

16 - Arda Turan - 31,87 km/h

17 - Rafinha - 31,76 km/h

18 - Iniesta - 31,62 km/h

19 - Rakitic - 30,66 km/h