Neymar é o mais querido do Brasil

Firulas, cai-cai, briga com adversários e companheiros de equipe e bate-boca com treinador. Nenhum desses problemas foi capaz de tirar de Neymar outro importante título na temporada 2010. E, ao contrário do Paulista e da Copa do Brasil, essa conquista é individual. Neymar é, hoje, o jogador de futebol mais querido entre os torcedores brasileiros. Ele ocupa a vaga que no ano passado ficou com Kaká. Aliás, o meia-atacante do Real Madrid aparece em segundo lugar, bem próximo da estrela santista.

O levantamento foi realizado pela Sport+Markt, empresa especializada em pesquisa de opinião e que, anualmente, aponta os atletas mais identificados com a torcida. Após ouvir 8.198 pessoas por todo o País, o estudo intitulado "Jogador de futebol em atividade que o torcedor mais gosta" concluiu que Neymar lidera a lista, com 12,76% dos votos, seguido por Kaká (12,48%), Robinho (11,2%) e Ronaldinho Gaúcho (8,6%). "As opiniões foram colhidas um pouco antes da confusão com o Dorival Júnior (ex-técnico do Santos). Mas não acreditamos que isso pudesse ter alguma influência relevante nos números", explicou o sócio-diretor da Sport+Markt, César Gualdani.

A pesquisa traz outros detalhes curiosos. Quando os entrevistados são divididos de acordo com o clube para o qual torcem, percebe-se que Neymar tem grande aceitação mesmo entre as torcidas rivais. Na maioria das vezes, o torcedor aponta em primeiro lugar um atleta de seu time e, em seguida, aparece o craque do Santos.

No caso dos corintianos, Ronaldo ficou em primeiro lugar (20,4%), seguido por Neymar (10,39%). Do atual grupo de jogadores, o próximo na lista é Roberto Carlos, apenas o sétimo colocado (4,66%). Antes dele figuram Robinho (9,4%), Ronaldinho Gaúcho (8,79%), Kaká (7,94%) e Ganso (5,73%).

Quando se analisa os dados colhidos entre os palmeirenses, o cenário é parecido. O goleiro Marcos é o mais querido entre os alviverdes, com 11,01% dos votos. Ele é seguido de perto por Neymar, que teve 10,47%. O que surpreende no caso do Palmeiras é a posição de Valdivia e Kleber, ambos considerados verdadeiros xodós entre os palestrinos. O chileno é apenas o sexto mais lembrado (7,58%), enquanto o Gladiador aparece em oitavo (5,6%), logo à frente - quem diria - do corintiano Ronaldo (3,97%).

No São Paulo, os dados são ligeiramente diferentes. Os dois atletas mais bem votados tem origem no Morumbi: Rogério Ceni (18,64%) e Kaká (13,26%). Neymar surge em terceiro, com 11,83%). Do grupo atual, além de Ceni, apenas Dagoberto aparece na relação, em 10.º, com 2,51%.

Se a presença destacada de Neymar no gosto dos torcedores rivais é surpreendente, nada mais natural do que ele liderar a lista de preferidos da torcida santista, certo? Errado. O mais querido entre os torcedores do Santos é Robinho, que marcou 27,86%. Neymar vem na sequência, praticamente um empate técnico: 27,27%.

Potencial. Os responsáveis pela pesquisa apontam alguns fatores que justificam a liderança de Neymar. "O torcedor se identifica com a habilidade, com o jeito descontraído dele jogar", explicou Gualdani.

O executivo destaca também a diferença do público que prefere Neymar daquele que vota em Kaká. "No caso do Neymar, é aquele sujeito que acompanha futebol quase diariamente. Já o Kaká, é o público que prefere a seleção brasileira aos clubes."