Neymar é o preferido dos torcedores, diz pesquisa

Neymar é o jogador em atividade preferido do torcedor brasileiro, independentemente da classe social, faixa etária, região e do Estado em que ele se encontre.

Essa é a principal conclusão de uma pesquisa nacional e anual realizada pela Stochos, consultoria de marketing esportivo de São Paulo, que ouviu mais de oito mil pessoas, nos meses de agosto e setembro.

Neymar alcançou 31,7% de preferência no geral, o que significa mais que a soma dos 21 jogadores citados (Messi, 2.º colocado, tem 7%; Ronaldinho Gaúcho, o 3.º, tem 6% e depois vem o corintiano Emerson Sheik, com 3%).

Se Neymar participasse de uma eleição, portanto, venceria no primeiro turno com folga. Inclusive entre os rivais. Na divisão por clubes, Neymar ganha do corintiano Sheik (25 a 14), do palmeirense Valdivia (35 a 10) e do são-paulino Rogério Ceni (23 a 14). O santista só perde entre os torcedores do Atlético-MG (26 a 23% a favor de Ronaldinho Gaúcho) e do Fluminense (33 a 18 para Fred).

"A pesquisa é uma fotografia do momento do Neymar, que consolidou sua imagem de pop star acima da paixão pelos clubes", avalia César Gualdani, responsável pela pesquisa.

Bola de Ouro. Essa notoriedade, aliada às brilhantes atuações no Campeonato Brasileiro, contribuiu para que Neymar fosse escolhido pelo segundo ano consecutivo para disputar a Bola de Ouro, prêmio dado pela Fifa e pela revista France Football ao melhor jogador do mundo na temporada. No final de novembro, em São Paulo, a Fifa anuncia os três finalistas. Já no dia 7 de janeiro, em Zurique, uma cerimônia de gala revelará o vencedor.

Numa lista de 23 jogadores, o santista é o único brasileiro (em 2011, ele terminou na modesta 10.ª posição). A exemplo do ano passado, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo são os favoritos, embora alguns veículos especializados apostem no goleiro Iker Casillas, do Real Madrid. A última vez que um brasileiro foi eleito como o melhor do mundo foi em 2007, com Kaká.

Messi poderá superar Zidane e Ronaldo se levar seu quarto título consecutivo aos 25 anos de idade. Ontem, o argentino ganhou a Chuteira de Ouro por ter sido o artilheiro europeu de 2011-12, com 50 gols em 37 jogos, um recorde na Europa.

Também foi anunciada a lista dos concorrentes ao prêmio de Melhor Treinador. São eles: Vicente del Bosque, Roberto Di Matteo, Alex Ferguson, Pep Guardiola, Jupp Heynckes, Jürgen Klopp, Joachin Löw, José Mourinho, Cesare Prandelli e Roberto Mancini.