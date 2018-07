Neymar e Paulinho disputam prêmio de melhor do torneio Dois brasileiros estão entre os seis principais craques da Copa das Confederações. Ontem, a Fifa anunciou que Neymar e Paulinho estão entre os melhores do torneio. O outro finalista de hoje, a Espanha, também conta com dois representantes na lista da Bola de Ouro: Iniesta e Sérgio Ramos. A classificação ainda conta com o italiano Pirlo e o uruguaio Luiz Suárez.