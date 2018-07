Neymar e Santos tropeçam na Ponte

De nada adiantou o recurso ganho nos tribunais para ter Neymar em campo contra a Ponte Preta em Campinas. O Santos perdeu por 1 a 0, viu ruir sua invencibilidade no Brasileiro e se manteve na posição que não o leva a lugar algum (11.º).

Ninguém duvida que existam dois Santos. Um deles é ruim e briga para não cair quando Neymar não joga. O outro, com o craque, é bem mais competitivo e tem potencial para brigar na parte de cima da classificação.

Mas não é porque Neymar está em campo, como ontem em Campinas, que o Santos vai ganhar sempre. Há maneiras de pará-lo, como algumas equipes já comprovaram. Ou ele pode simplesmente estar num dia ruim e jogar como um mortal.

Os problemas do Santos vão muito além de Neymar jogar ou não. Faltam-lhe claramente um camisa dez e um elenco que dê a Muricy mais alternativas ao escalar a equipe.

O treinador montou um meio de campo com quatro jogadores para encarar a Ponte. Três marcadores (Adriano, Henrique e Arouca) e um de criação (Felipe Anderson).

Os que deveriam marcar não pararam Nikão, Renê Júnior, Luan e Roger, o quarteto que carregou a Ponte Preta. Pouco eficaz, Felipe Anderson foi jogar na ponta esquerda.

Isso fez com Neymar recuasse e buscasse jogo, mas quando ele pegava na bola vinham pelo menos três jogadores da Ponte para pará-lo (e na bola). Miralles, o outro atacante, sumiu.

A Ponte Preta massacrou o Santos no primeiro tempo. Finalizou mais, por baixo e também pelo alto. Perdeu pelo menos cinco chances claras de gol, duas delas porque Rafael defendeu. Mas marcou um só, aos 13 minutos. João Paulo cruzou, Cicinho, meio desajeitado, tocou e Luan empurrou para o gol.

Muricy tentou se livrar da encarrascada em que estava metido trocando duas peças no tabuleiro. André entrou no lugar de Miralles para ser um parceiro de Neymar. A entrada de Bernardo na vaga de Henrique daria mais força ao meio de campo.

Na prática, porém, as mudanças não surtiram muito efeito, a não ser o fato de ter diminuído a intensidade com atacou o time da Vila no primeiro tempo - embora Luan tenha acertado o travessão de Rafael.

Com André, de cabeça, o Santos quase empatou, aos 28 minutos. Mas faltaram agressividade e jogadas que envolvessem a marcação da Ponte. Nem a entrada de mais um atacante (Patito) no lugar de volante (Adriano) mudou o rumo do jogo.