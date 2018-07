Neymar entra na campanha e fica na torcida: #VaiMedina

Os atacantes Neymar e Robinho, da seleção brasileira, abraçaram a campanha "VaiMedina", que procura apoiar o surfista brasileiro Gabriel Medina, líder do ranking do Circuito Mundial de Surfe e com chances de se tornar o primeiro brasileiro a ser campeão mundial na modalidade. O vídeo foi lançado nesta quarta-feira na internet e conta com depoimento de diversas personalidades, que destacam seu apoio ao garoto de 20 anos.

O vídeo #VaiMedina conta ainda com as participações dos surfistas Carlos Burle, Ricardo Bocão, Rico de Souza e Bruno Santos, do ator Klebber Toledo e do fotógrafo Fábio Minduim, especializado na modalidade. Todos eles mandam suas mensagens de apoio e reforçam a importância dos feitos do brasileiro, que já venceu três etapas na temporada e tem 7.800 pontos de vantagem sobre o vice-líder Kelly Slater. "Só tenho de agradece a todos. Essas mensagens só me incentivam a vou continuar determinado e focado", disse Medina, em recente entrevista ao Estadão, sobre o apoio da torcida brasileira.

O surfista está em Trestles, na Califórnia (Estados Unidos) para a disputa do Hurley Pro, oitava etapa do Circuito Mundial. Na terça-feira houve apenas a disputa feminina e nesta quarta-feira foi decretado "lay day", quando as condições do mar não estão propícias para o campeonato. Nesta quinta será feita um nova avaliação pela manhã e Medina entra na água para enfrentar o australiano Adam Melling e o costa-riquenho Carlos Muñoz.