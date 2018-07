Neymar entra no museu do Santos pelo gol mais bonito Neymar recebe nesta terça-feira mais uma homenagem do Santos: vai inaugurar o Espaço Puskas no Memorial de Conquistas, na Vila Belmiro. É mais uma ação de departamento de marketing do clube para fortalecer a imagem do craque, como parte do projeto de carreira criado para Neymar, em 2010, quando ele foi convencido a recusar uma proposta milionária do Chelsea, da Inglaterra, para se tornar celebridade com a camisa santista.