Neymar era o plano A: R$ 120 milhões

E a conversa não teve rodeios: propuseram R$ 120 milhões para convencer o jovem a trocar a Vila Belmiro pelo Parque São Jorge. Mais do que o oferecido pelos poderosos Barcelona e Real Madrid - em torno de R$ 110 milhões.

O valor chegou também até o presidente do Santos, Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro. Porém, ao analisar as consequências de uma negociação como essa, o próprio staff de Neymar chegou à conclusão de que, embora as cifras fossem atrativas - o salário do atacante passaria de R$ 1 milhão -, o custo-benefício poderia ser negativo.

Mexer com ânimos dos torcedores e incendiar a rivalidade, concluíram, não seria uma estratégia interessante para o atual momento da carreira do atleta.

As conversas foram abortadas e a proposta oficial ao Santos não chegou a ser feita. Porém, independentemente do desfecho, a história deixa evidente o ímpeto com o qual os dirigentes corintianos vão se comportar daqui para frente. E tudo indica que não faltarão polêmicas.

Com muito dinheiro em caixa a partir do próximo ano, resultado das negociações individuais dos direitos de transmissão, o Corinthians parece não medir esforços para se reforçar. E aqui não se fala apenas no grupo de jogadores, mas também no marketing.

O presidente do clube, Andrés Sanchez, não esconde de ninguém que para manter os atuais valores recebidos de patrocínios e manter o nível e receita com bilheteria, o time precisa de grandes nomes vestindo a camisa.

E ao que tudo indica, não poupará esforços para consegui-los. Doa a quem doer. Ficam, então, as perguntas: vale à pena? A diretoria corintiana está preocupada em manter boa relação com os "coirmãos"? Só o tempo vai responder.

Crise de confiança. E por falar na negociação para trazer Tevez de volta ao Parque São Jorge, as conversas entre a diretoria alvinegra e o argentino não terminaram bem.

Os corintianos acharam que o atacante e seu representante na Europa, o iraniano Kia Joorabchian, não se esforçaram muito para viabilizar o negócio.

Mais, desconfiam que a dupla os fez acreditar que a negociação seria mais simples. Ontem, no clube, o sentimento entre as pessoas mais próximas da presidência era de que Kia e Tevez agiram apenas para valorizar o jogador e conseguir um aumento de salário no Manchester City.

Nesse cenário, portanto, não está garantido que as conversas serão retomadas em janeiro.

A proposta do Corinthians foi de R$ 90 milhões, mas por falta de prazo, pois a janela de negociação fechou ontem, os diretores corintianos e do Manchester City não chegaram a um acordo.

TROCA DE PASSES

"Os próprios jogadores (bibelôs) admitem o excesso de mimos que recebem. Mas vocês da imprensa também são responsáveis, pois transformam jogadores que mal saíram das fraldas em craques. Toda essa badalação faz eles se acharem os reis da cocada preta"

GUSTAVO VIVEIROS

PRAIA GRANDE-SP

Nota da coluna: Caro Gustavo, você tem toda razão. É uma reflexão para todos fazerem.