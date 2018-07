Neymar erra e o Santos só empata

Mais uma vez a torcida não viu o que mais gosta: show de bola com muitos gols. O Santos ficou no empate por 1 a 1 com o Ceará, ontem à tarde na Vila Belmiro, e acendeu a luz amarela no clube. Nem mesmo Neymar, que voltava ao time depois da decepção por não ter sido incluído pelo técnico Dunga na lista da seleção brasileira que vai à Copa do Mundo, correspondeu à expectativa. Após marcar um gol de pênalti, na etapa inicial, o jovem craque teve a chance de decidir o jogo, mas errou a paradinha e cobrou o segundo pênalti para fora.

O time santista deixou o campo irritado com a arbitragem e o técnico Dorival Júnior chegou até a correr em campo para proteger o juiz dos jogadores. Mas o Ceará é quem poderia ter saído irritado com a atuação de Ricardo Marques Ribeiro, que marcou um pênalti duvidoso e anulou um gol legítimo no primeiro tempo ao assinalar impedimento.

O Ceará fez por merecer sair na frente do placar porque tomou a iniciativa. Apesar da limitação técnica, o time nordestino foi esforçado desde o início e calou a Vila com o gol de cabeça de Washington, aos 9 minutos. E não é que o Ceará poderia ter ampliado, oito minutos depois, em outra indecisão da zaga santista? Mas o juiz, erradamente, anulou o gol marcado por Anderson.

Só aí o Santos acordou. Mas a marcação da equipe cearense, se não era muito eficiente, conseguia ao menos neutralizar o ataque santista, desta vez não tão rápido no toque de bola. O Santos chegou ao empate em um lance duvidoso. Neymar forçou a passagem e a zaga do Ceará chegou na bola: o atacante caiu, o juiz marcou pênalti e ele próprio cobrou, com paradinha, no canto direito do goleiro.

A torcida esperava que, no segundo tempo, o Santos arrasasse o adversário, como costuma fazer com adversários teoricamente fracos na Vila. Mas não foi o que se viu. O técnico do Ceará, Paulo César Gusmão, é que aproveitou no intervalo para lamentar as decisões do juiz. "Foram dois erros fundamentais. O jogo, difícil. O Santos, uma grande equipe. O Ceará está fazendo uma grande partida, mas infelizmente todo mundo erra. Vamos torcer para um melhor desempenho (do juiz) no 2º tempo", dizia o conformado treinador.

O técnico Dorival Júnior tentou mudar alguma coisa no seu time, mas acabou faltando um pouco de gás para a equipe, que perdeu algumas chances, mas também deu espaço para o adversário atacar. Para sua sorte, porém, faltou capacidade técnica para os jogadores do Ceará, que foram protagonistas de alguns lances bisonhos no ataque.

No final, Neymar, em outra jogada individual, sofreu pênalti. Deu a paradinha, mas chutou fora. Em seguida, se irritou em outro lance e até poderia ter sido expulso.