Neymar estará na luta pelo 'Oscar' do esporte

Os atletas do País, no entanto, estão fora da disputa dos principais prêmios do Laureus, os de melhor atleta masculino e feminino da temporada. Entre os homens os indicados foram o velocista jamaicano Usain Bolt, o fundista britânico Mo Farah, o jogador argentino Lionel Messi, o piloto de Fórmula 1 alemão Sebastian Vettel e o ciclista britânico Bradley Wiggins.

Entre as mulheres, o predomínio de norte-americanas é total com a velocista Allyson Felix, a nadadora Missy Franklin, a esquiadora Lidsey Vonn e a tenista Serena Williams na briga, Também no páreo apenas duas 'estrangeiras', a heptatleta britânica Jessica Ennis e a velocista Shelly-Ann Fraser-Pryce.

Neymar participará da disputa na categoria de feito de 2012, por chegar ao centésimo gol aos 20 anos. Terá adversários duros como o tenista britânico Andy Murray, ouro e prata na Olimpíada de Londres e vencedor do US Open. Outros rivais são um pouco menos badalados, como a chinesa Ye Shiwen, que ganhou dois ouros olímpicos em Londres aos 16 anos e o nadador francês Yannick Agnel, que conquistou dois ouros e uma prata em sua primeira participação nos Jogos. Também estão na briga a norte-americana Gabby Douglas, a primeira ginasta negra a conquistar medalha de ouro olímpica individual e por equipe. Além do velocista Kirani James, primeiro medalhista olímpico de seu país, Granada.

As melhores chances de vitória do Brasil estão entre os atletas com deficiência, categoria que terá a participação de Alan Fonteles, medalha de ouro na Paralimpíada de Londres na categoria t44, e Daniel Dias, que ganhou suas seis medalhas de ouro na mesma competição. Mas eles terão fortes adversários: o ex-piloto de Fórmula 1 e a atleta paralímpico italiano Alex Zanardi e o ciclista britânico David Weir. Também estão na disputa a velocista da Namíbia Johanna Benson e o jogador de basquete canadense Patrick Anderson.

A categoria de pessoa de destaque em ações esportivas teve o anúncio dos indicados adiada para aguardar a performance do norte-americano Kelly Slater no Mundial de Surfe.