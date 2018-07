Neymar ganha prêmio e é cobrado a sair do País

Neymar saiu de Zurique com seu primeiro troféu internacional da Fifa, foi publicamente assediado pelo Real Madrid e Barcelona, mas acabou cobrado por Ronaldo e outros astros a deixar o Brasil "o mais rápido possível" se quiser estar entre os melhores. Ontem, em Zurique, o atacante do Santos ganhou o troféu de gol mais bonito do ano, superando Messi e Wayne Rooney em uma eleição de torcedores que contou com 1,3 milhão de votantes pelo mundo - seu gol recebeu 42%.

Mas o santista não conseguiu vaga na seleção de 2011. Wayne Rooney e Cristiano Ronaldo formaram a dupla de ataque dos melhores do ano. Mesmo assim, Neymar fez a viagem até Zurique para receber o prêmio pelo gol. Sua meta era clara: ser visto entre os maiores do mundo. Ao receber o prêmio de Hugo Sanches, craque mexicano do passado, optou pela modéstia, se dizendo fã de Rooney e Messi.

Acostumado a ser o centro das atenções no Brasil, Neymar foi bastante diferente no evento da Fifa. Admitiu ter ficado "nervoso e envergonhado" diante dos demais craques e mal conseguia se expressar ao ganhar o prêmio. Após o evento, voltou a se mostrar tímido e apenas agradeceu por ter sido convidado à festa. Experiente no assunto, o holandês Ruud Gullit aposta no brasileiro, mas acha que ele precisa ganhar maturidade. "O Neymar tem boas chances de vingar na Europa, mas precisamos ver se ele está preparado para isso."

Outro que deu conselhos foi Ronaldo, que disse que o atacante não pode ser "egoísta" e ficar apenas no Brasil. "Fui criticado por ter defendido que Neymar deixasse o Brasil. Mas é o que eu espero que ocorra", disse o ex-jogador, dono da 9ine, empresa de marketing esportivo que gerencia a imagem de Neymar.

"Ele precisa conquistar e dominar o mundo e precisa fazer isso para amadurecer, para crescer e se tornar um melhor jogador", afirmou. "O talento dele não pode ficar restrito ao Brasil e precisa ser exportado", avaliou. "Dificilmente vai ser escolhido como jogador do ano no mundo jogando apenas no Brasil. Por enquanto, optou por ficar no Brasil. Mas acho que vai se dar conta que precisa sair."

Um atleta que atua na Espanha, pedindo anonimato, foi ainda mais duro. Para ele, Neymar não pode querer ser só um "rei em um cemitério".

Neymar, que ficou em 10.º lugar na eleição dos melhores do mundo, na lista de 55 candidatos, evitou entrar na polêmica e insistiu que, por enquanto, fica no Santos. "É a minha casa. Não estou preocupado em sair", insistiu o brasileiro, que se sentou ao lado de Piqué e Iniesta, do Barça.

Assédio. Nos corredores do evento de gala da Fifa, cartolas dos dois principais times espanhóis rasgavam elogios ao brasileiro e confirmaram: a disputa pelo craque não acabou. Já a família do jogador deixou escapar que ele estaria mais próximo do time do técnico José Mourinho.

"Ele é fantástico", afirmou Emilio Butragueño, diretor do Real. Zinedine Zidane, que atua como responsável pelo futebol no clube de Madri, admite que o time quer o brasileiro. "Claro que há interesse", disse.

Do lado do Barcelona, porém, diretoria e jogadores fazem questão de dizer que não perderam a batalha por Neymar. "Seria muito bom jogar ao seu lado. Mas isso depende dele", disse Xavi.

Um dos principais cartolas do clube catalão revelou ao Estado que o técnico Pep Guardiola está cada vez mais convencido de que Neymar poderá ser uma peça importante na equipe. Guardiola insinuou que Neymar faz parte dos planos. "O que você acha?", respondeu. "O recado já está dado", afirmou Dani Alves.

A ausência de Mourinho na festa abriu espaço para uma ofensiva do Barça nos bastidores. Mas a família de Neymar deixou escapar que esse não era o caso. "O pessoal do Real também está aqui", insistiu o pai do craque, Neymar da Silva Santos.