Neymar, Ganso e o ''seo'' Jair

Desde a eliminação da seleção brasileira da Copa América o desfile de argumentações estranhas parece sem fim. "Ganso e Neymar foram muito mal e deveriam ficar fora das próximas convocações" foi uma delas. Ou então, "o Dunga é que estava certo de deixar esses garotos de fora da Copa do Mundo da África. Ficou provado que eles não acrescentariam nada". E por aí vai.

É fato, os dois jogadores do Santos decepcionaram, assim como toda a seleção. Mas daí tentar relegá-los à condição de atletas comuns é algo que só os devaneios provocados pelo miopia da paixão do torcedor pode explicar. Ganso e Neymar seguem craques, donos de talento raro. Cabe à comissão técnica comandada por Mano Menezes descobrir a fórmula de fazê-los jogar com a amarela o mesmo que jogam com o manto branco da Vila Belmiro.

E, sim, Dunga errou por não tê-los levado para a África do Sul. Ninguém pedia que a dupla fosse titular em 2010. Cobrava-se a presença deles para que a seleção tivesse opções caso precisasse fazer algo diferente, inusitado para mudar um jogo complicado, como foi aquele contra a Holanda. Não sei se a seleção venceria se Ganso e Neymar estivessem lá. Só sei que, quando precisou de algo novo, Dunga olhou para o banco e nada encontrou. O Brasil terminou aquele jogo com uma substituição a fazer.

Ganso e Neymar precisam de mais experiência e rodagem com a seleção. Por isso, devem fazer parte de todas as lista de Mano. Goste o Santos ou não!

Seleção invicta. Desde ontem estou no Rio, onde acompanho os preparativos para o sorteio das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014, marcado para sábado. E minha primeira impressão ao chegar é que o evento necessita de mais divulgação interna. Pelo menos no que depender do "Sr. Jair", um simpático taxista. Confira:

- O senhor é da imprensa?

- Sou. Vou acompanhar o sorteio das Eliminatórias.

- Vixe, mas eu nem sabia disso. E já vamos saber quem o Brasil vai enfrentar na Copa?

- Não, "seo" Jair. O sorteio é para as Eliminatórias do mundo inteiro?

- Sei. E quando o Brasil vai estrear nas Eliminatórias?

- Não. O Brasil não vai jogar as Eliminatórias porque é o País sede da Copa.

- Ah, é verdade. "Se esqueci" disso. Bom, se não vai jogar, pelo menos não vai perder para a Argentina e para o Uruguai, né? Do jeito que está, perdemos até para o Paraguai. Ah, e a seleção vai chegar cheia de moral na Copa. Afinal, vai classificar invicta, não é filho?

- É isso aí, "seo" Jair.

TROCA DE PASSES

"O Corinthians provou que precisa torcer para que o Júlio César volte logo. Esse Renan falhou feio ao jogar adiantado contra o Cruzeiro"

MARCOS ROBERTO CARVALHO

CURITIBA-PR

Nota da coluna: Caro Marcos Roberto, discordo. Não percebi o Renan adiantado no lance. No meu entendimento, o que faltou ao jovem goleiro corintiano foi ritmo de jogo. Tive a sensação de que ele percebeu muito tarde a trajetória que a bola faria. Por isso, sua reação foi tardia. É preciso ter um pouco mais de paciência com o garoto.