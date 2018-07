Neymar já é o 4º maior goleador na era pós-Pelé

Com os três gols que marcou ontem diante do Guaratinguetá, Neymar chegou aos 95 e ultrapassou Robinho (94). Ele já é o quarto maior artilheiro da era pós-Pelé, atrás apenas de Serginho Chulapa e João Paulo (104) e Juari (101). O craque já tem dez gols no Campeonato Paulista e briga pela artilharia com Hernane, que marcou 13.

Antes de dar início ao show ontem na Vila Belmiro, Neymar recebeu uma placa pelos dois golaços que marcou diante do Internacional, dia 7 de março, pela Libertadores. Ele recebeu a peça das mãos do ex-locutor Osmar Santos, que foi aplaudido de pé pelos torcedores do Santos. O clube não informou em que setor do estádio vai fixar a placa.

Patrocínio. Neymar vai anunciar em entrevista coletiva, hoje às 14 horas, na Vila Belmiro, o seu mais novo contrato de publicidade. É com a montadora Volkswagen do Brasil e consta que terá duração de três anos. A fera santista ganha aproximadamente R$ 3 milhões por mês, entre o salário do clube e a receita dos contratos de publicidade, o que o torna disparado o jogador com maior rendimento na história recente do futebol brasileiro, sem se transferir para o exterior.

Antes de fechar com a Volkswagen, Neymar já era garoto propaganda do Banco Santander, Nike, Panasonic, Unilever, Claro, Red Bull, Lupo, Tênis Pé Baruel e Ambev. Ao dizer não ao Real Madrid, após ter feito até os exames médicos de admissão com o médico-chefe do clube espanhol, em novembro do ano passado, Neymar teve importantes benefícios do Santos. O principal deles foi o aumento do rendimento mensal, que girava em torno de R$ 1,3 milhão e passou para R$ 3 milhões já no mês seguinte.

Até conseguir patrocinadores de peso como Santander e VW, coube ao Santos pagar a diferença (de R$ 1,3 milhão para R$ 3 milhões). Mas, o maior faturamento de Neymar será após a Copa do Mundo de 2014, quando será o dono de seus direitos e poderá ir embora sem ter de pagar nada ao Santos, segundo o presidente do clube, Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro.

Seis classificados. Com a vitória do Guarani por 2 a 1 diante do Linense, seis times já garantiram vaga nas quartas de final do Paulistão: São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Mogi Mirim e o próprio Guarani. Restam apenas duas vagas.