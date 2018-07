Neymar liberado para enfrentar a Ponte Preta

Muricy não acha justo o seu principal jogador ser suspenso nas poucas oportunidades que tem para ficar à disposição do clube. "Estão acontecendo muitas coisas chatas ultimamente. Neymar é o maior ídolo em todas as modalidades do País no momento e mesmo assim é xingado, vaiado e sofrido outros absurdos. Nem os nossos ídolos estão respeitando mais", disparou o treinador, ontem, antes de receber a informação de que o craque santista foi beneficiado pelo efeito suspensivo.

Neymar não participou do trabalho regenerativo no campo com os jogadores titulares, ontem cedo. Ele foi dispensado por Muricy das atividades. Na quinta-feira ele esteve no Rio, assistiu ao show da cantora Cláudia Leite e, consta que só teria retornado ontem pela manhã. No show, Neymar teria oficializado o namoro com Bruna Marquezine, atriz escalada para a novela "Salve Jorge" da Globo.

E, na segunda-feira, em São Paulo, o craque vai lançar, em parceria com o ex-goleiro Zetti, a Arena Soccer Grass Neymar Jr, a primeira escolinha de futebol com a sua grife. / S.F.