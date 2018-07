Neymar não parou durante as férias. E 2012 promete ainda mais

SANTOS - Neymar não para. Foi assim desde 21 de dezembro, quando iniciou as férias, Disputou jogos beneficentes e festivos em Salvador, Uberlândia, São Paulo e São Bernardo. Passou a virada do ano com a família e amigos no litoral de Santa Catarina, foi à Suíça receber o prêmio de gol mais bonito do ano da Fifa e deu uma "esticadinha" até a Barcelona para gravar um comercial.

"As férias são para a mente, não para o corpo", argumentou durante o Jogo das Estrelas, organizado por Zico. Ainda achou tempo para bater bola na rua e jogar futevôlei na praia antes de ser o anfitrião de uma balada, em São Paulo, na quarta-feira, para celebrar o prêmio da Fifa. Por fim, ontem, um dia antes de voltar ao batente, foi a Montevidéu, onde recebeu à noite o troféu de "Rei da América", oferecido pelo jornal uruguaio El País. Isso tudo depois de jogar 69 partidas em 2011, sem ter uma lesão sequer.

E a agenda para 2012 está lotada: Paulista, Libertadores, Brasileiro, Recopa, amistosos da seleção e a Olimpíada de Londres. Fora isso, compromissos com patrocinadores e com o Santos, que fará eventos promocionais no ano de seu centenário.